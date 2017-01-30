Huawei выпустила цветуще-розовый Honor 8 в России

Компания начала продажи новой цветовой версии смартфона Honor 8 в России. Цвет получил маркетинговое название «Розовая сакура» и доступен для товой версии смартфона — с 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

До этого смартфон предлагался в России в черном, белом, синем и золотистом вариантах корпуса. Напомним, в Европе и России Honor 8 стал доступен с 25 августа 2016 года. Предлагается две версии — с 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ или 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 399 и 449 евро, соответственно. Российские цены составляют 27 990 и 29 990 рублей.

Смартфон заключен в корпус со стеклянными панелями 2.5D со скругленными кромками с обеих сторон, а также металлической рамкой. Его главной изюминкой стала 12-мегапиксельная двойная основная камера с лазерным автофокусом. Huawei Honor 8 получил сканер отпечатков пальцев, 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 950, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Также можно отметить порт USB Type-C, аккумулятор на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки, поддержку двух SIM-карт и LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, NFC. Размеры составляют 145,5 x 71 x 7,45 мм, а вес — 153 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой EMUI 4.1.