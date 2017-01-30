Первые Meizu Pro 6 Plus прибыли в Россию

Российское представительство Meizu сообщило о начале рассылки и выдачи предварительных заказов смартфона Meizu Pro 6 Plus. В первой партии доступна версия на 64 ГБ темно-серого цвета. Также смартфон начинает появляться в фирменных точках продаж. Версии Meizu Pro 6 Plus в других расцветках корпуса и на 128 ГБ ожидаются во второй половине февраля.


Напомним, Meizu Pro 6 Plus был представлен в конце ноября 2016 года и позиционируется производителем как музыкальный флагман. В декабре он стал доступен для предзаказа в России в версии с 64 ГБ флеш-памяти по цене 34 990 рублей. В начале января также стало можно оформить предзаказ на Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 38 990 рублей.

Как отмечает производитель, Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ отличается не только большим накопителем, но и более производительным процессором Exynos 8890 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц вместо 2,0 ГГц у 64-ГБ версии, 12-ядерным графическим чипом Mali T880 MP12, вместо десятиядерного Mali T800-10 у 64-ГБ версии. Ранее Meizu ожидала начала поставок смартфона в Россию в конце февраля-начале марта, после «Китайского Нового Года».

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID Россия MEIZU Meizu Pro 6 Plus

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