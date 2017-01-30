Moto G5 с аккумулятором на 3000 мАч сертифицирован в США

FCC (Федеральная комиссия по связи США) сертифицировала готовящийся к выпуску смартфон Moto G5, который пока не был представлен официально. В документации, в том числе, упоминается параметры батареи смартфона.





Итак, по данным FCC, в Moto G5 используется аккумулятор емкостью 3 000 мАч с возможностью быстрой зарядки Turbo. Также упоминается поддержка беспроводного интерфейса NFC, судя по всему, впервые для серии Moto G.

Напомним, анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. По предварительным данным, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.