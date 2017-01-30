Характеристики Moto G5 рассекречены в Бразилии

Если характеристики модели Moto G5 Plus уже довольно давно бродят по сети, то точные параметры Moto G5 пока оставались загадкой. Теперь бразильский техноблог TecnoBlog.net раздобыл информацию на региональную версию смартфона (маркировка XT1672) и поделился основными спецификациями.





Moto G5 получил дисплей меньшего размера, чем у Moto G5 Plus, более слабый процессор и меньше памяти, судя по всему, у него отсутствует сканер отпечатов пальцев. По данным источника, Moto G5 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и LTE.



По предварительным данным, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.