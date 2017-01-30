Alcatel готовит модульный смартфон к MWC 2017

Венгерский профильный ресурс Tech2.hu рассказал о том, какие смартфоны под брендом Alcatel готовятся к анонсу на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

По данным источника, на MWC 2017 дебютируют сразу пять смартфонов Alcatel, причем один из них окажется модульным. Один из таких модулей окажется сменной панелькой, которая сможет мигать светодиодами в такт с музыкой, как колонка JBL Pulse.

Также сообщается, что модульный смартфон получит восьмиядерный процессор MediaTek, 13-мегапиксельную основную камеру и стоимость около 320 евро. Прочие подробности, в том числе и о других новинках, пока не раскрываются.