Флагманский OPPO Find 9 дебютирует в марте

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились дополнительные подробности о готовящемся флагманском смартфоне OPPO Find 9, который пока не был представлен официально.





По данным источника, смартфон OPPO Find 9 будет представлен в марте 2017 года. Как ожидается, он выйдет в двух версиях. Старшая получит процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Младшей придется довольствоваться Qualcomm Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Обе версии оснащаются 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной и 21-мегапиксельной основной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4100 мАч с быстрой зарядкой VOOC. Предусмотрена поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 4.2 LE, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Find OS. Как ожидается, цена стартует от 580 долларов США.