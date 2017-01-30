Флагманский OPPO Find 9 дебютирует в марте

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились дополнительные подробности о готовящемся флагманском смартфоне OPPO Find 9, который пока не был представлен официально.


По данным источника, смартфон OPPO Find 9 будет представлен в марте 2017 года. Как ожидается, он выйдет в двух версиях. Старшая получит процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Младшей придется довольствоваться Qualcomm Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Обе версии оснащаются 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной и 21-мегапиксельной основной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4100 мАч с быстрой зарядкой VOOC. Предусмотрена поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 4.2 LE, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Find OS. Как ожидается, цена стартует от 580 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo Find 9

Комментарии

Материалы по теме

OPPO Find 7 может стать первым смартфоном с 50-мегапиксельной камерой

4 марта 2014

OPPO Find 7 с Full HD экраном прошел сертификацию в Китае

23 февраля 2014

Oppo Find 7 с WQHD-дисплеем доступен для предзаказа

10 мая 2014

OPPO Find 7 стал первым смартфоном с опцией 50-Мп снимков

19 марта 2014

OPPO Find 7 станет доступен для предзаказа на мировом рынке 7 апреля

1 апреля 2014

Oppo выпускает смартфоны Oppo R3 и N1 Mini

11 июня 2014
Из рубрикиТелефоны
Alcatel готовит модульный смартфон к MWC 2017
Дисплей Galaxy S8 заставят постоянно показывать надпись «Samsung»
Характеристики Moto G5 рассекречены в Бразилии

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 339
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77