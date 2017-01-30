Дисплей Galaxy S8 заставят постоянно показывать надпись «Samsung»

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал новость о Samsung Galaxy S8, которой лучше бы оказаться шуткой. По его данным, верхняя часть дисплея высотой в четверть дюйма будет намертво запрограммирована отображать надпись «Samsung».



Концепт Samsung Galaxy S8

В сети уже давно ходят слухи, что Samsung реализует в своем следующем флагмане очень тонкие кромки вокруг экрана. Из-за этого места внизу на передней панели лишилась домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, который может быть вместо этого интегрирован с дисплеем, или же переехать на заднюю панель. Места на корпусе может не хватить и на традиционную надпись «Samsung». Именно эту проблему Samsung может попытаться решить путем "брендирования" дисплея.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple.

Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона, порты USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой становится Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos , 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Предусмотрена защита от воды.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.