ZTE может отменить липкий смартфон Hawkeye

Как сообщают сетевые источники, компания ZTE с большой вероятность отменит свой липкий смартфон Hawkeye, по крайней мере, в его текущем виде. Краудфандинговая кампания по сбору средств на Hawkeye на Kickstarter не оправдывает ожиданий производителя. ZTE уже даже признала ошибкой решение реализовать проект на основе не впечатляющей аппаратной платформы смартфона среднего уровня.





В результате, ZTE может просто отменить текущую вариацию в пользу модели с более продвинутыми техническими характеристиками. Пока ZTE пробует пойти на компромис — предлагает пользователям проголосовать за наиболее важные изменения на сайте проекта Project CSX. Проблема в том, что принципиально изменить концепцию и сделать из Hawkeye флагман уже не получится, поскольку Kickstarter не позволяет изменить стартовую цену — $199.

Напомним, модель является смартфоном-победителем проекта «идейного» краудсорсинга Project CSX, она была официально представлена на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Финальное название смартфона — ZTE Hawkeye («соколиный глаз» — англ.). Главными особенностями стали функция отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям, в том числе вертикальным.

Пока смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной камерой 12 Мп+13 Мпс зумом на задней поверхности, 8-мегапикслеьной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, NFC. Также отмечается Hi-Fi аудио, порт USB Type C, аккумулятор на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Поставки планировалось начать в международном масштабе в третьем квартале 2017 года, ориентировочно в сентябре.