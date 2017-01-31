Google выпустила бета-версию Android 7.1.2 Nougat

Компания Google выпустила тестовую версию операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Обновление начало распространяться среди участвующих в программе Android Beta Program устройств, включая Pixel and Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player и Pixel C. В ближайшее время ожидается также выход беты Android 7.1.2 Nougat для Nexus 6P.





Интересно, что смартфон Nexus 6 и планшет Nexus 9 остались без обновление и версия Android 7.1.1 окажется для них последней. В принципе, это ожидалось после того, как Google подтвердила отсутствие гарантированных апдейтов Android для них с октября 2016 года. Впрочем, для них еще будут выходить обновления безопасности еще год.

Android 7.1.2 Nougat представляет собой небольшое обновление, содержащее исправление ошибок, доработки и оптимизации. Как отмечают разработчики, релиз Android 7.1.2 намечен через пару месяцев. Как и публичная бета, финальная версия будет доступна для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player и Pixel C.