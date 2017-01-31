Долгоиграющий ASUS ZenFone 3S Max дебютирует на следующей неделе

Как утверждают сетевые источники, на следующей неделе тайваньская ASUS представит смартфон ZenFone 3S Max в Индии. Анонс запланирован на 7 февраля.


По предварительным данным, ASUS ZenFone 3S Max представляет собой улучшенную версию смартфона ZenFone 3 Max, выпущенного в прошлом году. В том числе, он получил еще более емкий аккумулятор — на 5 000 мАч.

ASUS ZenFone 3S Max (модельный номер ZC521TL) заключен в алюминиевый корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) с 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, восьмиядерным процессором MediaTek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Поддерживаются две SIM-карты. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой ZenUI 3.0.

Источник
Gadgets.ndtv.com
Теги
смартфон ANDROID ASUS Asus Zenfone 3 Max

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