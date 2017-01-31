Caviar представила iPhone 7 с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

Российская компания Caviar представила два варианта смартфонов Apple iPhone 7 с изображением президентов США и Российской Федерации, Дональда Трампа (Donal Trump) и Владимира Путина соответственно. Кроме того, сзади изображены гербы стран и строчки из гимна.

Производитель кладет iPhone в деревянные коробки и предполагает продавать их в упаковке в форме Земного шара.

Стоимость составляет 399 000 рублей (6650 долларов) за два устройства или по 199 000 (3313 долларов) рублей за каждое по отдельности.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны iPhone 7 Caviar

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