Смартфон Kyocera Rafre не боится мыла

Компания Kyocera уже выпускала смартфон Digno Rafre, которому не страшны шампунь и мыло, а также горячая вода. Но то было в далеком 2015-ом году — пришло время выпустить приемника. Новинка получила наименование Kyocera Rafre. Она также не боится водных процедур, а также грязи, пыли и перепада температур.

У Kyocera Rafre нет разговорного динамика. А как же общаться? С помощью продвинутой технологии Kyocera Smart Sonic Receiver, передающей звук с помощью вибраций корпуса.

Жаль только, что внутри гаджета с 5-дюймовым дисплеем, выдающим разрешение 1280 х 720, находится устаревшая начинка: чип Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ и аккумулятор на 3000 мАч. Зато основная камера вполне себе современная — на 13 Мп, да еще и с технологией обработки изображения Ainos Engine и системой фазового автофокуса. Фронтальный датчик слабее — на 5 Мп.

Смартфон сразу работает на Android 7.0. Цена пока не называется.

Источник
Android Authority
Теги
смартфоны KYOCERA

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