LG представила смартфоны K-серии 2017 года в России

Компания LG Electronics представила в России свои новые смартфоны LG K-серии. Напомним, изначально LG K-серия 2017 года выпуска была анонсирована в конце декабря 2016 года. Для выпуска в России LG пока подготовила три модели — LG K10, LG K8 и LG K7 2017.





LG K10 2017 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.

На задней панели расположена многофункциональная кнопка, выполняющая функцию сканера отпечатков пальцев. Также по нажатию на нее можно сделать селфи, а по двойному нажатию — скриншот.

LG K8 2017 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камеры на 13 и 5 Мп, четырехъядерный процессор Snapdragon 425, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2500 мАч. LG K7 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камеры на 5 и 8 Мп, четырехъядерный процессор MediaTek MTK6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2500 мАч. Старшие модели работают под управлением Android 7.0 Nougat, младшая — Android 6.0 Marshmallow.

Старший смартфон LG K10 2017 вскоре станет доступен в России по цене 14990 рублей. На LG K8 и LG K7 2017 цены и сроки начала продаж производитель объявит позднее.