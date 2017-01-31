Новая панель Moto Mod добавит Moto Z беспроводную зарядку и ИК-пульт

Чтобы поощрить независимых разработчиков создавать новые сменные панельки Moto Mod для смартфонов серии Moto Z, Lenovo проводит конкурс "Transform the Smartphone Challenge" совместно с краудфандинговой платформой IndieGoGo. Одной из разработок, созданной для конкурса, стала панель под названием Ultimate Moto Z Mod.

Ultimate Moto Z Mod добавит смартфону функцию пульта дистанционного управления благодаря ИК-излучателю, а также возможность беспроводной зарядки. При этом она отличается тонкостью — толщина составляет всего 3 мм. Это совсем немного толще, чем панельки серии Style от Motorola, которые только разнообразят внешний вид и не добавляют возможностей.

Для нее уже запущена кампания по сбору средств на IndieGoGo, За $35 спонсор получит версию Ultimate Moto Z Mod с беспроводной зарядкой, а за $45 — версию с с беспроводной зарядкой и ИК-излучателем. Начать поставки планируется в ноябре 2017 года.