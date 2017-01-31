Рассекречены характеристики Xiaomi Redmi Pro 2

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi Pro 2, который пока не был представлен официально.


Xiaomi Redmi Pro 2 должен стать наследником десятиядерного Xiaomi Redmi Pro c двойной камерой и 5,5-дюймовым OLED-дисплеем, выпущенного летом 2016 года. Интересно, что Xiaomi Redmi Pro 2, судя по всему, лишился двойной камеры. Вместо этого источник пророчит основную одинарную камеру на основе более высококлассного 12-мегапиксельного сенсора Sony IMX362 с системой автофокуса Dual Pixel.

Xiaomi Redmi Pro 2 оснащается увеличенным аккумулятором до 4 500 мАч и большим объемом памяти. Предусмотрено две версии — с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость составит 230 и 260 долларов США, соответственно.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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