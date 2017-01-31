ZTE представит смартфон с аккумулятором на 5000 мАч 3 февраля

Индийское подразделение китайской компании ZTE опубликовало в Twitter тизерное видео, обещающее скорый анонс смартфона с емкой батареей.

Затем директор по маркетингу ZTE в Индии добавил небольшое изображение смартфона, вид сзади. ZTE уже разослала приглашения для прессы на мероприятие, назначенное на 3 февраля.


Есть вероятность, что главной новинкой мероприятия может оказаться модель ZTE Blade A610 Plus или ZTE Blade A2 Plus с аккумулятором емкостью 5 000 мАч. Отметим, что этот смартфон дебютировал в Китае в прошлом года, а в России появился в декабре. В любом случае, все выяснится буквально в пятницу.

Источник
ZTE India
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE Blade A610 Plus

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