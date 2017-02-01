Анонс модульного смартфон Alcatel назначен на 27 февраля

Бренд мобильных устройств Alcatel, сейчас принадлежащий китайской компании TCL, разослал журналистам приглашение на пресс-мероприятие под названием “Light Up”, назначенное на утро 27 февраля, в день начала выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Согласно последним утечкам, на MWC 2017 дебютируют сразу пять смартфонов Alcatel, причем один из них окажется модульным. Один из таких модулей окажется сменной панелькой, которая сможет мигать светодиодами в такт с музыкой, как колонка JBL Pulse. Изображение на приглашении вполне соответствует этому слуху о панельке для смартфона со "светомузыкой".

Как ожидается модульный смартфон получит восьмиядерный процессор MediaTek, 13-мегапиксельную основную камеру и стоимость около 320 евро. Прочие подробности, в том числе и о других новинках, пока не раскрываются.