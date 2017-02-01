Apple стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Samsung

Компания Apple смогла превзойти Samsung по объему поставок смартфонов в четвертом квартале 2016 года, заняв почетное место лидера на рынке смартфонов в международном масштабе. Об этом сообщила аналитическая компания Strategy Analytics в своем последнем отчете.





Первое место в четвертом квартале досталось Apple благодаря объему поставок 78,3 млн, тогда как у Samsung на втором месте это показатель составил 77,5 млн. Их доли рынка составили 17,8% и 17,7%, соответственно. Продажам Apple помогла популярность iPhone 7 и 7 Plus, выпущенных осенью, а Samsung в это же время пережила фиаско с отзывом взрывоопасного Galaxy Note 7.

Третье, четвертое и пятое места по итогам квартала заняли китайские производители Huawei с 44,9 млн и 10,2%, OPPO с 29,5 млн и 6,7%, а также Vivo с 25,6 и 5,8%.

При этом по итогам всего 2016 года, Samsung все же занимает первое место с 309,4 млн проданных смартфонов и долей 20,8%, а Apple — второе с 215,4 млн проданных смартфонов и долей 14,5%.