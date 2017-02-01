Huawei Honor 8 Lite показался на рендерах

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, поделился подробностями и подборкой рендеров готовящегося к выпуску смартфона Huawei Honor 8 Lite, который пока не был представлен официально.





Интересно, что на рендерах Huawei Honor 8 Lite выглядит очень похожим на представленный совсем недавно смартфон Huawei P8 Lite 2017 (в некоторых регионах — Huawei P9 Lite 2017), чей европейский выход в продажу ожидается в феврале.

По словам Квандт, смартфон Huawei Honor 8 Lite станет доступен в продаже в начале марта, а его дебют может состояться на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Ориентировочная цена составляет 280 евро. Он будет доступен в четырех цветовых вариантах — синем, черном, золотистом и белом.

По одной из версий, это просто вариация Huawei P8 Lite 2017 с парой улучшенных параметров, поскольку Huawei P8 Lite 2017 предлагается немного дешевле — за 239 евро.