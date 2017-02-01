Huawei P10 Lite показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Huawei P10 Lite, который пока не был представлен официально.





Ранее он уже промелькивал на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA под маркировкой WAS-AL00. В бенчмарке Geekbench модель значится под номером WAS-LX1A. Тем не менее, по мнению специалистов, речь идет именно о смартфоне, который доберется до прилавков магазинов под названием Huawei P10 Lite, младшая версия флагманских P10 и P10 Plus, анонс которых ожидается на мероприятии 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Согласно бнчмарку, Huawei P10 Lite базируется на фирменном восьмиядерном процессоре Kirin 655, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

По данным TENAA, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin с тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Huawei EMUI 5.0. Размеры составляют 146,5 x 72 x 7,2 мм, а вес — 146 граммов.