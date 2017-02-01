В сети вновь появились изображения LG G6

В Интернете обнаружились три новых фотографии будущего флагманского смартфона LG — модели G6. Изображения демонстрируют устройство с трех разных ракурсов — спереди, сзади и снизу (там находится порт USB Type-C и динамик).

Дизайн схож с тем, что мы уже видели ранее — правда, гаджет выглядит еще не совсем завершенным. У LG G6 тонкие рамки, большой дисплей, отсутствует кнопка Home (вероятно ее функции выполняет предположительно сенсорный логотип LG).

Сзади находится двойная камера со светодиодной вспышкой, а также дактилоскопический датчик.

Напомним, LG назначила следующее пресс-мероприятие на 26 февраля, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Предположительно, именно на нем и дебютирует LG G6.

Для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или прошлогоднем Snapdragon 821. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.