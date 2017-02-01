Oukitel K10000S теперь называется Oukitel K10000 Pro

Смартфон Oukitel K10000S сменил название на Oukitel K10000 Pro — китайский гаджет получит аккумулятор на 10 000 мАч и получит весьма стильный дизайн. Корпус устройства выполнен из металла, имеет острые грани, задняя часть отделана высококачественной кожей. У Oukitel K10000 Pro также наличествует камера с двойной вспышкой.

Новинка оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Экран, занимающий почти всю переднюю панель, защищен стеклом Corning Gorilla.

Дата запуска устройства не называется. Точно также остается неизвестной и цена.  

Источник
Gizchina
Теги
смартфоны Oukitel Oukitel K10000

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