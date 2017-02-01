Samsung все же покажет Galaxy S8 на MWC 2017

Как мы уже писали, компания Samsung Electronics опубликовала приглашение на пресс-конференцию 26 февраля, которое ставит крест на местах об анонсе на MWC 2017 флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Тем не менее, по данным корейских источников, новый флагман покажется на выставке. Об этом сообщило издание KoreaHerald.





По словам источника, корейский гигант даст аудитории взглянуть одним глазком на Galaxy S8 в минутном видеоклипе. При этом полноценный анонс состоится позднее.

Напомним, на приглашении Samsung довольно прозрачно намекает на анонс нового планшета, а вот намеков на смартфон или мероприятие Unpacked, на которых обычно дебютируют флагманы компании, нет совершенно. Предположительно, главным гвоздем программы на пресс-конференции Samsung станет новый топовый планшет Galaxy Tab S3.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона, порты USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой становится Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos , 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Предусмотрена защита от воды.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.