LG G6 получит версии Compact и Lite

Судя по всему, компания LG Electronics готовит целую линейку упрощенных версий флагманского смартфона LG G6. По крайней мере, на это намекают заявки на регистрацию торговых марок, поданных корейским производителем. На это обратил внимание голландский ресурс GSM Info.

LG решила зарегистрировать торговые марки для следующих наименований: G6 Compact, G6 Lite, G6 Hybrid, G6 Prix, G6 Forte, G6 Fit, G6 Young и G6 Sense. Конечно, не все из них будут реализованы в конечных продуктах. Тем не менее, LG традиционно выпускает в дополнение к флагману более простые их вариации, как это было с LG G5 SE, LG G3 s, LG mini G3 и LG G Pro Lite.

Напомним, LG назначила следующее пресс-мероприятие на 26 февраля, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Предположительно, именно на нем и дебютирует LG G6.

Для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или прошлогоднем Snapdragon 821. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.