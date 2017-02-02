Рассекречена цена смарт-часов LG Watch Sport

Смарт-часы LG Watch Sport будут продаваться по цене 349 долларов в США, это на 100 долларов дороже предполагаемой стоимости смарт-часов LG Watch Style. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на "достоверный" источник.

LG Watch Sport и Watch Style
LG Watch Sport и Watch Style

Отметим, что LG Watch Sport крупнее, чем Watch Style, и получат возможности, отсутствующие в младшей модели — поддержка LTE, NFC для Android Pay, GPS, пульсомер, дисплей большего размера и разрешения, больше кнопок.

Напомним, согласно предварительной информации Watch Sport и Watch Style готовятся к выпуску совместно Google и LG. Дебют смарт-часов ожидается 9 февраля на пресс-мероприятии, на котором состоится релиз финальной версии Android Wear 2.0. Продажи начнутся в США на следующий день. В течение февраля и марта часы станут доступны и в других регионах.

Часы получат круглые OLED-дисплеи, 4 ГБ памяти, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, голосового помощника Google Assistant и кнопки в стиле колесика Digital Crown у Apple Watch. Главным отличием станет размер часов, но не единственным.

LG Watch Sport оснащается 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 x 480 пикселей, 768 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 430 мАч, GPS, 3G/4G LTE, NFC с поддержкой Android Pay и пульсомером, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

LG Watch Style оснащается 1,2-дюймовым дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 240 мАч, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP67.

Источник
AndroidPolice
Теги
смартфон LG Android Wear Android Wear 2.0 Android Pay LG Watch LG Watch Sport

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