В московском метро стало в четыре раза больше пользователей Vertu

Илья Грабовский, директор по внешним коммуникациям МаксимаТелеком, отвечающей за сеть Wi-Fi в московском метро, поделился с журналистами интересной статистикой по использованию сети. Так, количество пользователей люксовых смартфонов Vertu выросло за год в четыре раза.





Конечно, абсолютные цифры не настолько впечатляющие — в январе 2016 года было совершено 66 подключений с Vertu, а в январе 2017 года — 283 подключения. Самым популярным оказался Vertu Signature Touch.

При этом лидерами по подключениям в декабре 2016 года оказались мобильные устройства Apple, половина всех подключений была произведена с iPhone или iPad. На втором и третьем местах находятся Samsung и Sony. Неожиданный рост продемонстрировала китайская Xiaomi, занявшая четвертое место — за три месяца число подключений к Wi-Fi в московском метрополитене с Xiaomi выросло более чем на 56%.