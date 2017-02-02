Moto G5 выйдет в продажу в марте

В списке готовящихся к скорому выходу в продажу товаров британского ритейлера Clove появился смартфон Moto G5, который пока не был представлен официально.


Судя по данным Clove, продажи Moto G5 в Европе начнутся в середине марта, то есть вскоре после официального анонса на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. В списке Clove указаны две версии смартфона — серая и золотистая, обе с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

По предварительным данным, Moto G5 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и LTE.

Вместе с ним должен дебютировать смартфон Moto G5 Plus. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
Clove
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto G5

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