Наследник Sony Xperia Z5 Premium появится на MWC 2017

Компания Sony покажет на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, наследника флагманской модели Sony Xperia Z5 Premium. Об этом рассказал известный источник утечек под псевдонимом Ricciolo через свой аккаунт в Twitter.

Sony Xperia Z5 Premium
Sony Xperia Z5 Premium

Впрочем, простой публике не стоит ожидать слишком много — на MWC 2017 смартфон покажут только немногим избранным, а официальное представление состоится позднее. Отметим, что такого же "секретного анонса" на MWC 2017 ожидают и для Samsung Galaxy S8.

Напомним, Sony Xperia Z5 Premium вышел в 2015 году и уже тогда мог похвастаться дисплеем с ультрачетким разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).

От Sony в ближайшее время ожидается сразу пяти смартфонов Xperia, возглавляемых мощным флагманом на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Судя по всему, этот флагман и станет наследником Sony Xperia Z5 Premium. Он получил кодовое название Sony Yoshino. По предварительным данным, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), камерой на базе Sony IMX400, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDRR4.

Источник
Ricciolo
Теги
смартфон ANDROID SONY SONY XPERIA MWC 2017 Sony Xperia Z5 Premium Sony Yoshino

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