Новые рендеры Samsung Galaxy S8 и S8 Plus раскрыли точные размеры и расположение кнопок

Ресурс CNET Korea опубликовал схематичные рендеры готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, которые пока не были представлены официально. Может показаться, что после большого количества рендеров и картинок Samsung Galaxy S8 и S8 Plus дополнительные изображения не принесут ничего интересного, но эти представляют собой, фактически, чертежи, раскрывающие точные размеры и расположение элементов на корпусе. Их основой стали "показания свидетеля", знакомого с новым поколением флагманов.





Так, старшая версия получит габариты 159,53 х 73,37 мм, у младшей, к сожалению не указана точная высота вместе с верхней и нихней кромками, только высота дислея — 131,58 мм, ширина же составляет 68,05 мм. Для сравнения, у 5,5-дюймового Samsung Galaxy S7 Edge габариты составляют 150,9 x 72,6 мм, а у 5,1-дюймового Samsung Galaxy S7 — 142,4 x 69,6 мм. При этом Samsung Galaxy S8 и S8 Plus получат заметно увеличенные дисплеи — до 5,8 и 6,2 дюйма.







По данным CNET Korea, Samsung в этом году не станет использовать маркировку ‘edge’ для старшей модели, поскольку обе получат изогнутый дисплей. Также источник подтвердил использование экранных навигационных кнопок. Сканер отпечатков пальцев переедет на заднюю панель, рядом с основой камерой. На правой кромке расположится дополнительная аппаратная кнопка, возможно, она будет использоваться для запуска голосового помощника Bixby и других функций, наподобие кнопки Active в Galaxy S6 Active и Galaxy S7 Active. Также можно отметить сохранившийся 3,5-мм аудио-джек, наравне с портом USB Type-C.





Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.





Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона, порты USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой становится Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos , 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Предусмотрена защита от воды.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.