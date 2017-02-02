Samsung анонсировала сервис Pay Mini

Компания Samsung Electronics официально представила свой новый сервис Samsung Pay Mini, о котором в сети уже появлялись слухи. Samsung Pay Mini станет доступен в первом квартале 2017 года. Первым регионом, где он заработает, станет Южная Корея.

На момент запуска Samsung Pay Mini будет работать со смартфонами Android, при этом не ограничиваясь моделями линейки Galaxy. Поддерживаются смартфоны на базе Android версии 5.0 Lollipop и выше, оборудованные дисплеем с разрешением как минимум HD (1280 x 720 пикселей).

Samsung Pay Mini станет упрощенной версией платежной системы Samsung Pay, предназначенной только для онлайн-платежей, без возможности расплачиваться в терминалах обычных розничных магазинов.

Перед официальным запуском, компания проведет тестирование, стартующее 6 февраля. Все пользователи карточки Samsung Card в Южной Корее смогут загрузить тестовую версию Samsung Pay Mini из Google Play Store.