Huawei обновит Honor 6X до Android 7.0 Nougat в марте

Компания Huawei выпустит обновление фирменной оболочки EMUI 5.0 на базе свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Honor 6X в марте 2017 года. Об этом рассказал ресурс AndroidPolice со ссылкой на электронное письмо, полученное от представителя Huawei.





Напомним, Honor 6X представляет собой недорогой смартфон с двойной камерой. Изначально он работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. В России он стал доступен в январе 2017 года по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей.

Смартфон заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 655, аккумулятором емкостью 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Двойная камера на задней панели состоит из 12-мегапиксельной основной камеры со вспышкой и фазовым автофокусом, а также 2-мегапиксельной вспомогательной камеры. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Представлено три версии — с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Обе получили возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS.