LG G6 показался на качественном живом фото

Ресурс BusinessInsider опубликовал живое фото, на котором, как предполагается, показан новый флагманский смартфон LG G6. Журналисты получили фото от собственного анонимного источника.


На фото видна задняя панель смартфона, в том числе двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Можно также отметить блестящее черное покрытие, сходное с цветом Jet Black у iPhone 7. Источник отмечает, что двойная камера LG G6 поддерживает портретный режим с эффектом размытия фона как у iPhone 7 Plus.

Напомним, LG назначила следующее пресс-мероприятие на 26 февраля, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Предположительно, именно на нем и дебютирует LG G6.

Для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или прошлогоднем Snapdragon 821. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.

Источник
BusinessInsider
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смартфон ANDROID LG LG G6

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