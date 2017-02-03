LG запатентовала обернутый дисплеем смартфон

Компания LG запатентовала необычный концепт смартфона с гибким дисплеем. Мы уже привыкли к тому, что дисплей может загибаться на одну или две кромки смартфона. Но в своей новой разработке LG идет дальше.





По задумке, дисплей может "обертывать" смартфон — перегибаясь через верхнюю кромку занимать не только переднюю панель, но и всю заднюю. Если честно, то такой дизайн вызывает сомнения как с точки зрения удобства использования, так и с точки зрения практичности.





Как это обычно бывает с патентными заявками, на данный момент неясно, собирается ли производитель реализовать эту задумку в ближайшем будущем или так и оставит патент просто "про запас".