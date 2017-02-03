На долю фаблетов приходится половина продаж смартфонов в России

Ритейлер «Связной» подвел итоги продаж смартфонов в России в 2016 году. При этом в ноябре доля смартфонов с «большим» дисплеем впервые в истории превысила 50% от всех продаж. По «большим» дисплеями подразумеваются превышающие 5 дюймов в диагонали.





Если рассматривать целиком 2016 год, то доля так называемых фаблетов в выручке розничных компаний от реализации смартфонов составила 50%, тоже впервые в истории. Для сравнения, годом ранее доля фаблетов в денежном выражении составила 39%. В штучном выражении большие смартфоны в январе-декабре захватили 46%.

За 2016 год в России было продано более 12 млн фаблетов на сумму почти 165 млрд рублей. Рост продаж фаблетов составил 60% как в денежном выражении, так и в штуках. На долю смартфонов с диагональю более 5,5 дюймов пришлось 1,7 млн, а годом ранее — 1,1 млн.

Такой рост популярности обуславливается удобством больших экранов для общения в соцсетях и мессенджерах, а также развлечений, а также появление недорогих моделей с большими дисплеями.