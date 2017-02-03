Смартфон Xiaomi Mi 5C на фирменном восьмиядернике Pinecone дебютирует в феврале

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi 5C, который пока не был представлен официально.

Так, Кевин Ван (Kevin Wang), директор рыночных исследований в аналитической компании IHS Technology, подтвердил, что Xiaomi Mi 5C будет основан на фирменном восьмиядерном процессоре Pinecone, созданном дочерней компанией Xiaomi. Процессор получит восемь ядер Cortex-A53, а более мощная конфигурация с четырьмя Cortex-A53 и четырьмя Cortex-A73 станет доступна позднее. Это подтвердил и другой источник в Weibo. Кроме того, Кевин Ван еще раз подтвердил ожидаемый срок выхода смартфона — февраль 2017 года.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 5C представляет собой смартфон среднего уровня с металлическим корпусом. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев,12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет фирменный восьмиядерный процессор Pinecone, созданный дочерней компанией Xiaomi, с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, или восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 5C

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