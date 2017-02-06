Металлический Gionee F5 получил аккумулятор на 4000 мАч

Китайская компания Gionee представила смартфон Gionee F5 среднего уровня, первая информация о котором появилась в декабре 2016 года. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на фронтальной панели и может похвастаться довольно емким аккумулятором — на 4 000 мАч.


Gionee F5 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапикслеьной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD емкостью до 128 ГБ.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Amigo OS 3.2. Gionee F5 доступен в золотистом и розово-золотистом цветах по цене около 260 долларов США.

Источник
Gionee
Теги
смартфон ANDROID Gionee Gionee F5

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