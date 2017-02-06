Скриншот с HTC 11 подтверждает Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти

В сети появился скриншот, предположительно, сделанный на готовящемся к выпуску "настоящем флагмане" HTC — модели под названием HTC 11. Если скриншот окажется не подделкой, то он открывает основные технические параметры смартфона.


Так, на нем представлен раздел "об устройстве", упоминаются мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, дисплей необычного разрешения 1556 x 2550 пикселей, а также операционная система Android Nougat версии 7.12 с оболочкой HTC Sense версии 9.0.

Напомним, HTC уже представила в начале года продвинутый смартфон U Ultra с вспомогательным дисплеем, но он базировался на прошлогоднем процессоре Snapdragon 821. Для выпуска же настоящего своего флагмана 2017 года компания ждет доступности процессора Snapdragon 835.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC 11

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