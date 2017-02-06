Скриншот с HTC 11 подтверждает Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативной памяти

В сети появился скриншот, предположительно, сделанный на готовящемся к выпуску "настоящем флагмане" HTC — модели под названием HTC 11. Если скриншот окажется не подделкой, то он открывает основные технические параметры смартфона.





Так, на нем представлен раздел "об устройстве", упоминаются мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, дисплей необычного разрешения 1556 x 2550 пикселей, а также операционная система Android Nougat версии 7.12 с оболочкой HTC Sense версии 9.0.

Напомним, HTC уже представила в начале года продвинутый смартфон U Ultra с вспомогательным дисплеем, но он базировался на прошлогоднем процессоре Snapdragon 821. Для выпуска же настоящего своего флагмана 2017 года компания ждет доступности процессора Snapdragon 835.