Названы цены на смартфоны Huawei P10 и P10 Plus

На выставке MWC 2017, которая стартует 26 февраля в Барселоне, китайский производитель Huawei представит свои новые смартфоны P10 и P10 Plus. В Интернете уже появилась подробная информация о гаджетах. Кроме того, были названы цены.

Так, за P10 с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ придется заплатить 508 долларов. А за версию с 64 ГБ флэш-памяти — уже 596 долларов. Также существует дорогая модель с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — ее оценивают в 682 доллара.

Что касается P10 Plus, то за 726 долларов вы сможете приобрести смартфон с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 64 ГБ. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ стоит уже 828 долларов.

Оба смартфона оснащаются 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 х 2560 пикселей, основными двойными камерами на 12 Мп и фронтальными датчиками на 8 Мп.

Напомним, что в бенчмарке GFXBench были указаны аналогичные характеристики.