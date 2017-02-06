Смарт-часы LG Watch Style показались на живых фото

Незадолго до предполагаемого анонса, в сети появились фотографии готовящихся к выпуску смарт-часов LG Watch Style, которые пока не были представлены официально. Точнее, живые фото розничной упаковки, на которых есть и четкое изображение устройства. Их опубликовал профильный ресурс GSMArena со ссылкой на знакомого работника американского ритейлера Best Buy.





В общем и целом, фото подтверждают прошлые утечки. Смарт-часы оснащаются круглым дисплеем с единственной кнопкой на правой стороне. Модельный номер часов — LG-W270. Также есть пометка, что часы произведены в Корее в прошлом месяце, так что продажи должны начаться совсем скоро.

Напомним, согласно предварительной информации Watch Sport и Watch Style готовятся к выпуску совместно Google и LG. Дебют смарт-часов ожидается 9 или 8 февраля на пресс-мероприятии, на котором состоится релиз финальной версии Android Wear 2.0. Продажи начнутся в США на следующий день. В течение февраля и марта часы станут доступны и в других регионах.

Часы получат круглые OLED-дисплеи, 4 ГБ памяти, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, голосового помощника Google Assistant и кнопки в стиле колесика Digital Crown у Apple Watch. Главным отличием станет размер часов, но не единственным.

LG Watch Sport оснащается 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 x 480 пикселей, 768 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 430 мАч, GPS, 3G/4G LTE, NFC с поддержкой Android Pay и пульсомером, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

LG Watch Style оснащается 1,2-дюймовым дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 240 мАч, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP67.