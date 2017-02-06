Розничная упаковка Meizu M5S рассекретила основные характеристики

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии розничной упаковки и самого готовящегося к выпуску смартфона Meizu M5S, который пока не был представлен официально.


Упаковка подтверждает основные технические параметры смартфона. Так, отмечаются 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, программная платформа Flyme OS, поддержка сотовых сетей 4G LTE, а также технологии быстрой зарядки.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый.


Предположительно, смартфон будет стоить от 145 долларов, а анонс можно ожидать в феврале 2017 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M5S

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