В сеть утекли изображения Meizu M5S

В сети появились изображения китайского смартфона Meizu M5S, который пока еще не был официально анонсирован, однако был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA. На кадрах новинку можно увидеть и спереди и сзади.

Напоминаем, что, по данным китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый.

Предположительно, смартфон будет стоить 145 долларов.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Meizu M5S

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