Nokia покажет новые смартфоны на MWC 2017

Компания HMD Global вместе с Nokia подтвердили свое участие в MWC 2017 в Барселоне. На 26 февраля назначена пресс-конференция, на которой будут обнародованы планы и, вполне возможно, представлены новые смартфоны. Напомним, что Nokia планировала выпустить до конца года 5-6 новых гаджетов на операционной системе Android. На данный момент в Китае продается модель Nokia 6.

Эксперты ожидают показ флагманского устройства и еще одного смартфона. Также возможен анонс планов по выходу Nokia на международный рынок.