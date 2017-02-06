Nokia покажет новые смартфоны на MWC 2017

Компания HMD Global вместе с Nokia подтвердили свое участие в MWC 2017 в Барселоне. На 26 февраля назначена пресс-конференция, на которой будут обнародованы планы и, вполне возможно, представлены новые смартфоны. Напомним, что Nokia планировала выпустить до конца года 5-6 новых гаджетов на операционной системе Android. На данный момент в Китае продается модель Nokia 6.

Эксперты ожидают показ флагманского устройства и еще одного смартфона. Также возможен анонс планов по выходу Nokia на международный рынок.  

Источник
Softpedia
Теги
Nokia смартфоны

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