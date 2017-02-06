Рассекречены цены Samsung Galaxy S8

В сети появилась свежая информация о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S8, который пока не был представлен официально. Подробности опубликовал пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.





По данным источника, в Южной Корее и Китае станут доступны версии только с 6 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя составит 64 или 128 ГБ. Стоимость младшей версии называется на уровне 885 долларов США, а старшей версии — 943 доллара США. При этом Европа и остальные регионы получат третью вариацию — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона, порты USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой становится Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos , 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Предусмотрена защита от воды.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.