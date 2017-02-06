Xiaomi Redmi Note 4X покажут 14 февраля

На официальной странице Xiaomi в китайской социальной сети Weibo (аналог Twitter'а в Поднебесной) опубликована информация о том, что смартфон Xiaomi Redmi Note 4X, появившийся в базе данных китайского регулятора TENAA еще в декабре 2016-го года, будет представлен 14 февраля этого года. А продажи устройства стартуют несколькими днями позже, уже 16 февраля.

Судя по данным TENAA, смартфон базируется на десятиядерном процессоре MediaTek Helio X20, до 4 ГБ оперативной памяти, 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечаются 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей),13-мегапиксельная основная камера, сканер отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4100 мАч.

Источник
Weibo
Теги
смартфоны Xiaomi Redmi Note 4X

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