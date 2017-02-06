Фирменный процессор Xiaomi Pinecone базируется на 10-нм техпроцессе

В сети появились подробности о процессоре Xiaomi Pinecone. Напомним, фирменном восьмиядерный чип Pinecone создан дочерней компанией Xiaomi и появится в ожидаемом в ближайшее время смартфоне Xiaomi Mi 5C.





По данным источника, компания готовит две версии Pinecone — младшую V670 и старшую V970. Младшая версия появится на рынке раньше старшей. Она изготовлена по 28-нанометровому техпроцессу, использует два кластера из четырех ядрер Cortex-A53 каждый, а также графику Mali-T860 MP4 с частотой 800 МГц. Именно эта версия будет установлена в Xiaomi Mi 5C на момент выпуска.





Старшая версия V970 должна появиться в смартфонах в четвертом квартале 2017 года. По данным источника, процессор изготовлен по 10-нанометровому техпроцессу, как мощный Qualcomm Snapdragon 835, использует два кластера с четырьмя ядрами Cortex-A53 и четырьмя Cortex-A73, с частотой от 2 до 2,7 ГГц, графику Mali G71 MP12 с тактовой частотой 900 МГц.