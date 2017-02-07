Правительство Южной Кореи назвало причины возгораний Samsung Galaxy Note 7

В Южной Корее правительством было проведено свое, параллельное Samsung, расследование причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Чиновники пришли к тому же выводу, что и представители самого IT-гиганта — во всем виноват аккумулятор.

Испытания проводились Корейским агентством по технологиям и стандартам. Были выявлены нарушения электродов батарей в процессе использования и проблемы с изоляцией.

Результатом проверки стало ужесточение правил безопасности при производстве аккумуляторов.