Правительство Южной Кореи назвало причины возгораний Samsung Galaxy Note 7

В Южной Корее правительством было проведено свое, параллельное Samsung, расследование причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Чиновники пришли к тому же выводу, что и представители самого IT-гиганта — во всем виноват аккумулятор.

Испытания проводились Корейским агентством по технологиям и стандартам. Были выявлены нарушения электродов батарей в процессе использования и проблемы с изоляцией.

Результатом проверки стало ужесточение правил безопасности при производстве аккумуляторов.

Источник
Yonhapnews
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note 7

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