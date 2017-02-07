LG G6 появится в США 7 апреля 2017 года

Предположительно, LG G6 поступит в продажу в первой половине марта, вскоре после того, как LG официально представит флагмана. Однако, существует вероятность, что это касается только родного южнокорейского рынка.


Сайт Venture Beat сообщает, что получил доступ к планам компании по поводу LG G6. Утверждается, что в США устройство появится 7 апреля. Таким образом, гаджет выйдет на несколько недель раньше Samsung Galaxy S8 — его ожидают 21 апреля.

LG G6 получит дисплей от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей.

Предполагается, что у LG G6 будет защита от воды и пыли, двойная основная камера с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или, что вероятнее, прошлогоднем Snapdragon 821.  

Источник
phone Arena
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