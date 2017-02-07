Опубликованы возможные характеристики LG G6 Compact

В базе данных теста GeekBench появилась информация о смартфоне под модельным номером LG H871. Предположительно речь идет о младшей версии LG G6, слухи о которой ходят достаточно давно. Возможно, смартфон получит название LG G6 Compact и LG G6 Lite. Внутри устройства находится процессор Snapdragon 820 и 4 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что недавно LG приняла решение зарегистрировать торговые марки для следующих наименований: G6 Compact, G6 Lite, G6 Hybrid, G6 Prix, G6 Forte, G6 Fit, G6 Young и G6 Sense. Велика вероятность, что не все из них будут реализованы в конечных продуктах. Тем не менее, LG традиционно выпускает в дополнение к флагману более простые их вариации, как это было с LG G5 SE, LG G3 s, LG mini G3 и LG G Pro Lite.

Что касается флагмана LG G6, то для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 имеет защиту от воды и пыли, оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или, что вероятнее, прошлогоднем Snapdragon 821.