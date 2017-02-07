LG подтвердила анонс LG G6 на MWC 2017

Компания LG Electronics опубликовала официальное приглашение-тизер, в котором подтверждает запланированный анонс LG G6 на пресс-конференции 26 февраля к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.


На приглашении изображен экран и схематичные очертания смартфона в руке, а подписи к ним гласят "Big Screen...That Fits." (Большой экран, который подходит), намекая на тонкие рамки и компактные размеры, несмотря на большую диагональ дисплея.

Напомним, для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или прошлогоднем Snapdragon 821.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6 MWC 2017

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