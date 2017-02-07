Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus показались на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, которые пока не были представлены официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

По словам источника, Samsung Galaxy S8 и S8 Plus заключены в корпуса из стекла с металлической рамкой. Samsung Galaxy S8 получит дисплей диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, а Samsung Galaxy S8 Plus — 6,1 или 6,2 дюйма. Оба экрана будут изогнутыми, получат матрицу Super AMOLED соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей), а также защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Впервые смартфон Galaxy S в младшей версии тоже получит изогнутый дисплей.

Размеры составят 148,90 x 68 x 8 мм и 159 x 74 x 8 мм, соответственно. Оба смартфона получат сканеры радужки глаз, порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели, рядом с основной камерой. На правой кромке расположена дополнительная аппаратная кнопка для голосового помощника под названием Bixby.

При этом, несмотря на более ранние слухи, ни одна из версий не сможет похвастаться двойной камерой. Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7.

Аппаратной основой становятся Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч для младшей модели и 3600 мАч для старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.